PostPocket: app sincroniza todos os seus links favoritos com o iCloud

Se você gosta de guardar links, artigos ou qualquer conteúdo interessante para acessar depois, vai gostar de saber que o PostPocket, um app superprático para organizar tudo isso, está disponível para iOS, iPadOS e macOS.

Antes, ele funcionava apenas no iPhone e iPad, mas agora é possível usá-lo também no computador. Isso significa que dá para salvar algo no celular ou tablet e acessar diretamente no Mac, com tudo sincronizado.

O legal do PostPocket é como ele facilita a vida. Com a integração ao menu de compartilhamento do iOS, o usuário pode salvar qualquer coisa de forma rápida. Basta tocar no botão de compartilhar, escolher o PostPocket, e pronto!

Dá até para adicionar categorias ou tags, se preferir. E o melhor: tudo fica salvo no iCloud, então não precisa se preocupar com a privacidade ou em perder seus links.

A ideia do app é resolver aquele problema de ficar perdido entre os recursos de favoritos das redes sociais, que nem sempre são práticos. O Instagram, por exemplo, tem um sistema que lhe faz passar por vários menus para achar o que você salvou.

E tem também o desafio de salvar coisas de plataformas diferentes, tipo o Threads, que nem tem opção de favoritos. O PostPocket simplifica tudo isso, reunindo links e conteúdos em um só lugar.

O app é gratuito para baixar na App Store, mas, se quiser aproveitar todas as suas funções, dá para assinar o PostPocket+, que custa R$50 no plano vitalício ou R$5/mês. Com ele, você se livra dos anúncios, pode usar tags e até importar/exportar seus dados.

