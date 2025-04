Promoções na App Store: Spinny Monster, Venture Kid, Luwian e mais!

Para esta segunda-feira, aproveite para economizar com a nossa seleção de promoções na App Store!

Spinny Monster, desenvolvido pelo pessoal da Digital Hole, é um simples e viciante joguinho para iOS!

Um doce cai do topo da tela e você deve girar os monstros para encontrar a mesma cor do que está em queda — tudo isso com personagens simpáticos e uma trilha sonora/efeitos relaxantes!

Confira um vídeo:

Tente atingir a melhor pontuação entre os seus amigos! 😎

Abaixo outros apps que, juntos, somam quase R$90 em descontos:

Jogos

Jogo de ação.

Puzzles.

Belo quebra-cabeça.

Segundo jogo da franquia.

Aplicativos

Aplicativo para fotografia.

Contagem regressiva para datas.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🛸