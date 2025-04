Saúde: como configurar e visualizar a sua Ficha Médica no iPhone

Há vários anos, a Apple traz um recurso embutido no aplicativo nativo Saúde (Health) que permite preencher a sua Ficha Médica (Medical ID).

Assim, em caso de necessidade, socorristas ou os seus amigos/familiares podem obter detalhes sobre a sua saúde sem que seja necessário desbloquear o seu iPhone — como os seus medicamentos, alergias que você possuir ou mesmo o seu tipo sanguíneo.

Veja como configurá-la e acessá-la facilmente! ❤️

Como configurar a sua Ficha Médica

Abra o app Saúde, toque na aba “Resumo” e na sua foto (no canto superior direito). Acesse “Ficha Médica” e preencha os dados nas seguintes categorias:

Foto e Informações

Gravidez

Medicamentos

Alergias

Contatos de Emergência

Problemas de Saúde

Notas

Nos Estados Unidos, é possível ainda se registrar como um doador de órgãos.

Nessa mesma tela, você pode optar por mostrar ou não a Ficha Médica quando o iPhone estiver bloqueado, bem como no Apple Watch. Nossa recomendação é que sim, você ative isso.

Como acessar a Ficha Médica pela Tela Bloqueada do iPhone

Para ver a Ficha Médica mesmo quando o iPhone estiver bloqueado, deslize o dedo para cima (no caso de iPhones com Face ID), de maneira com que o teclado apareça.

Em seguida, acesse “Emergência” (no canto inferior esquerdo) e toque em “Ficha Médica”.

Como acessar a Ficha Médica pelo Apple Watch

Mantenha pressionado o botão lateral (aquele abaixo da Digital Crown) por alguns segundos e deslize o dedo em cima de “Ficha Médica”.

Portanto, não se esqueça de mantê-la sempre atualizada! 😉