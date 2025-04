Tim Cook prometeu grande investimento da Apple nos EUA, diz Donald Trump

Durante um comício de vitória antes de sua posse, que acontecerá na tarde de hoje, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em um discurso para apoiadores que a Apple fará um “investimento massivo” no país.

A promessa teria partido do próprio CEO da empresa, Tim Cook, e seria um resultado de sua “grande vitória eleitoral” nas eleições presidenciais do país do ano passado, ocasião na qual o político venceu a democrata Kamala Harris.

Trump e Cook, vale recordar, chegaram a se encontrar em um jantar em Mar-a-Lago (Flórida) após a eleição. O CEO da Maçã, inclusive, fez uma doação de US$1 milhão para a cerimônia de posse e, aparentemente, pretende comparecer ao evento.

Os investimentos mais profundos da Apple no mercado americano, no entanto, começaram já no atual governo do presidente Joe Biden, graças à Lei de Chips (CHIPS Act), que oferece subsídios para a fabricação dos componentes no país.

Mesmo que a fabricação de chips da Apple nos EUA já tenha começado, espera-se um aumento na pressão por mais investimentos no futuro governo, cuja estratégia deverá ser baseada principalmente na aplicação de taxas a produtos chineses.

Embora não tenha dado mais detalhes sobre os grandes investimentos que a Maçã estaria preparando para o país, é de se imaginar que pode ser algo na mesma linha, envolvendo a fabricação de mais componentes e produtos por lá. No primeiro mandato de Trump, por exemplo, a Apple anunciou a fabricação do Mac Pro numa fábrica em Austin (Texas).

