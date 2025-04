WhatsApp testa músicas nos Status e gerenciamento em massa de canais no iOS

Como antecipamos em outubro passado, o WhatsApp começou a ganhar hoje, na sua versão beta para iOS, músicas nos Status. A novidade usa o mesmo banco de faixas disponível no Instagram, o qual é alimentado por obras de gravadoras como o Universal Music Group (UMG).

Presente na versão 25.1.10.73 do mensageiro, disponível no TestFlight, a opção para adicionar músicas a um status funciona com fotos e vídeos. Segundo informações do WABetaInfo, caso uma música seja adicionada a uma foto, a postagem será convertida em um vídeo de 15 segundos de duração; no caso de vídeos, a música tocará durante toda a extensão da gravação.

Como é possível notar na captura de tela acima, é possível buscar a música desejada pelo seu título num campo de pesquisa presente no editor de imagens/vídeos do WhatsApp. Obviamente, uma conexão com a internet é necessária para que a busca funcione e os áudios sejam reproduzidos.

Ainda de acordo com as informações, as músicas nos Status estão atualmente disponíveis para usuários das versões beta mais recentes do WhatsApp, mas também podem ter aparecido para um número pequeno de usuários da versão estável do mensageiro, indicando que um lançamento geral da novidade está próximo.

Gerenciamento em massa de canais

E os testes não param por aí: também de acordo com o WABetaInfo, o WhatsApp começou a experimentar com um novo atalho que permite gerenciar canais em massa na versão beta (25.1.10.74) do seu app, também disponível no TestFlight.

Com essa novidade, usuários podem selecionar mais de um canal por vez para, então, silenciá-los (ou reativar as suas notificações, caso já tenha os silenciado), marcá-los como lidos e mais.

Atualmente, caso queira realizar alguma dessas ações, você precisa necessariamente passar por cada um dos canais, o que pode lhe tomar algum tempo. O novo atalho — presente no canto superior esquerdo da tela, dentro do botão “•••” — porém, diminui consideravelmente o número de passos necessários para gerenciar os seus canais, tornando o uso do app mais prático e rápido.

Ao contrário da novidade anterior, esse recurso por ora está disponível apenas para testadores do WhatsApp no iOS.