Ações da Apple despencam e NVIDIA reassume como empresa mais valiosa do mundo

Há cerca de um mês, as ações da Apple [ $AAPL ] estavam no seu melhor momento, com uma valorização crescente e um market cap perto de atingir, pela primeira vez, os US$4 trilhões.

Algumas semanas depois, porém, a situação está longe de ser essa supracitada. Isso porque as ações da empresa sofreram uma desvalorização cumulativa — desde o último valor recorde registrado — de cerca de 14%, assim como seu market cap.

Nesta terça-feira (21/1), a $AAPL fechou o dia valendo US$222,64 (uma queda de 3,19%). Já seu valor de mercado caiu para US$3,348 trilhões, fazendo com que a NVIDIA [ $NVDA ] a ultrapassasse de novo como a empresa de capital aberto mais valiosa do mundo.

Com suas ações cotadas a US$140,83 (+2,27%), a gigante das GPUs agora possui um market cap de US$3,449 trilhões (US$101 bilhões a mais do que o da Apple).

A terceira nessa lista continua sendo a Microsoft [ $MSFT ], cujas ações encerraram o dia avaliadas em US$428,50 (-0,12%), enquanto seu valor de mercado está em US$3,186 trilhões.

Será que as ações da Maçã demorarão para recuperar o fôlego? Veremos…