Apple Brasil receberá workshop sobre a Apple Intelligence em fevereiro

A Apple fará um workshop presencial em São Paulo no dia 3 de fevereiro (uma segunda-feira), às 13h. É uma chance para quem quer aprender mais sobre a Apple Intelligence, os App Intents e como eles podem transformar seus apps.

Publicidade

Realizado na sede da Apple Brasil no Itaim Bibi, o evento será uma oportunidade para explorar os recursos mais avançados de inteligência artificial e aprendizado de máquina diretamente com os especialistas da Maçã.

O evento faz parte da agenda Meet with Apple (“Encontre-se com a Apple”, em tradução livre). De acordo com a empresa, ao longo da oficina, o público vai conhecer de perto como usar as APIs e os frameworks baseados em aprendizado de máquina para criar aplicativos mais inteligentes e interativos.

Além disso, desenvolvedores também vão entender como os App Intents podem levar os recursos dos seus apps para outro nível, conectando-os com a Siri, o Spotlight e controles interativos — tudo isso em quatro horas de aprendizado e prática.

Publicidade

Agora, o detalhe que está chamando atenção: a Apple Intelligence ainda não está disponível em português. Então, o que isso significa? Considerando que o recurso suportará o português neste ano (podendo ser tanto o do Brasil quanto o de Portugal, ou quem sabe ambos), talvez a companhia já esteja preparando o terreno para virar essa chave.

A Maçã não forneceu nenhuma confirmação oficial, mas o fato de realizar esse workshop em São Paulo acende a esperança de que o suporte pode estar perto. O Brasil, afinal, é um mercado importante para o setor de tecnologia — e esse tipo de movimento não costuma ser à toa.

Outros workshops ao redor do globo

Além do evento em São Paulo, a Apple está promovendo outros workshops pelo mundo, em cidades como Roma (na Itália), Hyderabad (na Índia) e Vancouver (no Canadá).

Publicidade

São uma série de encontros pensados para ajudar os desenvolvedores a entender e aplicar as inovações mais recentes do ecossistema da empresa, desde inteligência artificial até storytelling imersivo no visionOS.

Data Título do evento Local Formato 29 de janeiro Consultoria sobre a Apple Intelligence Online (Toronto) Online 29 de janeiro Workshop: Apple Intelligence e App Intents Roma (Itália) Presencial 30 de janeiro Workshop: Apple Intelligence e App Intents Hyderabad (Índia) Presencial 3 de fevereiro Workshop: Apple Intelligence e Machine Learning São Paulo (Brasil) Presencial 10 de fevereiro Workshop: Apple Intelligence e Machine Learning Vancouver (Canadá) Presencial 13 de fevereiro Workshop: Apple Intelligence e App Intents Ahmedabad (Índia) Presencial 20 de fevereiro Workshop: Apple Intelligence e App Intents Delhi (Índia) Presencial 27 de fevereiro Workshop: Criação de histórias interativas no visionOS Apple Developer Center (Cupertino) Presencial

Se você é desenvolvedor e tem interesse em participar, essa é uma ótima oportunidade de se atualizar, trocar ideias e, quem sabe, sair do evento com insights que podem mudar a forma como você cria seus aplicativos.

Aqui no Brasil, como informamos, o workshop acontecerá no dia 3/2, e as inscrições já estão abertas no portal para desenvolvedores da Maçã. As vagas são limitadas e as solicitações serão aceitas apenas até a próxima quarta-feira (29/1), às 23h45. 😉

ERRATA, por Rafael Fischmann 21/01/2025 às 19:40

Ao contrário do que informamos originalmente neste post, o workshop acontecerá na própria sede da Apple Brasil — e não na loja do MorumbiShopping. As informações foram corrigidas acima.

obrigado, Salla!