★ CHIGEE leva tecnologia para motociclistas a um novo patamar e estará na AIMExpo 2025

Se você curte tecnologia e é apaixonado por motos, precisa conhecer a CHIGEE. A marca vem se destacando no mercado por trazer soluções inovadoras para deixar a experiência de pilotagem mais segura, conectada e prática.

Fundada em 2020 por um grupo de entusiastas e engenheiros especializados, a marca surgiu com o propósito de revolucionar a experiência dos motociclistas, oferecendo soluções que aliam segurança, conectividade e inovação.

E a grande novidade para este ano é o lançamento do AIO-6, que entrará na pré-venda em breve e promete elevar ainda mais o nível dos dispositivos inteligentes para motociclistas.

Com uma tela de 6 polegadas, interface repaginada e recursos extras como conectividade 4G e dashcam opcional, o AIO-6 chegará para transformar a forma como os pilotos interagem com a tecnologia na estrada.

Além disso, o dispositivo traz opções avançadas como acesso a mapas e dados em tempo real, além da já citada dashcam, que garante segurança e registro de toda a sua viagem.

CHIGEE na American International Motorcycle Expo 2025

Se você estiver nos Estados Unidos em fevereiro, valerá a pena conferir de perto as novidades da CHIGEE na AIMExpo 2025. O evento é um dos mais importantes do setor, e a marca estará no estande #8088 apresentando seus produtos e mostrando tudo o que há de mais moderno para motociclistas.

Para quem não conhece, a AIMExpo 2025 é o principal evento de powersports da América do Norte, reunindo fabricantes, distribuidores, revendedores, mídia e entusiastas do setor.

Este ano, a feira ocorrerá de 5 a 7 de fevereiro no Las Vegas Convention Center, oferecendo uma plataforma para networking, lançamentos de produtos e discussões sobre as tendências e os desafios da indústria.

O que faz a CHIGEE ser diferente?

A CHIGEE desenvolve produtos pensados para facilitar a vida dos motociclistas, trazendo mais praticidade e segurança. Entre os destaques da linha, temos:

AIO-5 Lite : uma central de pilotagem com tela de 5″, compatível com CarPlay e Android Auto, além de recursos como detecção de ponto cego e gravação em tempo real.

: uma central de pilotagem com tela de 5″, compatível com CarPlay e Android Auto, além de recursos como detecção de ponto cego e gravação em tempo real. AIO-5 Play: uma versão mais acessível do AIO-5, que permite espelhamento de smartphone via USB sem abrir mão da qualidade.

AIO-5 Lite (esquerda) e AIO-5 Play (direita).

AIO-5 Play para BMW: feito sob medida para donos de BMW, esse modelo se integra ao sistema Nav Prep, permitindo controle pela Wonder Wheel e acesso a dados do veículo em tempo real.

XR-2: uma versão compacta do AIO-5, perfeita para scooters e motos esportivas que precisam de um dispositivo menor, mas cheio de tecnologia.

Acessórios para completar a experiência

Além dos sistemas de navegação, a CHIGEE também oferece acessórios que fazem a diferença no dia a dia dos motociclistas:

Hub de carregamento bidirecional TR100 : um carregador USB portátil que também funciona como mantenedor de bateria e carregador de emergência.

: um carregador USB portátil que também funciona como mantenedor de bateria e carregador de emergência. Suporte para telefone carregador sem fio CG2 : um suporte resistente para smartphones, ideal para quem precisa acessar aplicativos de navegação com praticidade e segurança.

: um suporte resistente para smartphones, ideal para quem precisa acessar aplicativos de navegação com praticidade e segurança. Monitor de pressão dos pneus G3: um monitor de pressão dos pneus que ajuda a manter a segurança e o desempenho da moto.

Monitor de pressão dos pneus G3, hub de carregamento bidirecional TR100 e suporte para telefone carregador sem fio CG2.

Por que escolher a CHIGEE?

A CHIGEE não é apenas mais uma marca no mercado de tecnologia para motociclistas. Ela nasceu da paixão pela estrada e da necessidade de soluções verdadeiramente inovadoras.

Cada produto é desenvolvido com base em testes rigorosos e no feedback de pilotos ao redor do mundo, garantindo qualidade e funcionalidade superiores. Seja você um motociclista de longas viagens ou um entusiasta urbano, a CHIGEE tem algo para transformar sua experiência de pilotagem.

Não fique para trás. Descubra o que a CHIGEE pode fazer pela sua moto e segurança. Acesse o site oficial e conheça todas as novidades!

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: Este é um artigo escrito pelo MacMagazine, fruto de um acordo comercial com um anunciante que não influenciou a nossa opinião.