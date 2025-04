Como gerenciar a sua Conta Apple no Apple Watch

Se você possui um Apple Watch, saiba que é possível gerenciar os ajustes da sua Conta Apple (conhecida anteriormente como ID Apple) diretamente pelo pulso, sem precisar recorrer ao iPhone.

É possível, por exemplo, fazer isso com as suas informações de contato, a sua senha, o seu número de telefone de confiança e outros. Veja, a seguir, como fazer procedimento! ⌚️

Abra os Ajustes (Settings) e toque no seu nome, no topo da tela. Indo até “Informações Pessoais”, você pode editar o seu nome, alterar a sua data de aniversário e gerenciar as suas preferências de comunicação.

Para alterar os ajustes de senha e segurança da sua Conta Apple, selecione “Início de Sessão e Segurança”.

Nessa área, é possível:

Remover um endereço de email verificado

Adicionar emails e telefones

Alterar a sua senha

Receber um código de verificação para iniciar sessão em outro dispositivo

Alterar os ajustes do “Iniciar sessão com a Apple”

Ocultar o email

Ver o estado da Chave Reserva

Ainda nos Ajustes do Apple Watch, selecione o seu nome e “Assinaturas” para visualizá-las e gerenciá-las.

