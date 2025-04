Meta anuncia opção para publicar Status do WhatsApp no Instagram e Facebook

A Meta anunciou hoje a possibilidade de adicionar contas do WhatsApp à sua Central de Contas (lançada em 2020), por meio da qual usuários podem gerenciar logins e compartilhamento de conteúdos em suas contas do Instagram e Facebook.

Com essa integração, é possível publicar seus Status do WhatsApp como Stories no Instagram e Facebook, eliminando a necessidade de fazer isso manualmente em cada plataforma.

Além disso, a novidade facilita o login em vários aplicativos com a mesma conta por meio de uma opção de autenticação a qual permite que você use as informações da sua conta do Facebook para fazer login no Instagram (e vice-versa).

A Meta observa que a adição da conta do WhatsApp à Central de Contas é opcional e estará desativada por padrão, além de permitir removê-la a qualquer momento. Além disso, a empresa assegura que mensagens e chamadas do WhatsApp permanecerão criptografadas de ponta a ponta, caso você opte por conectar sua conta.

A empresa diz que está lançando a integração do WhatsApp globalmente, mas que levará algum tempo para disponibilizá-la a todos os usuários no Brasil e em outros países. Quando isso estiver disponível, no entanto, você verá a opção nas configurações do WhatsApp ou ao tentar realizar alguma ação entre contas, como repostar seus Status em um dos outros aplicativos do Meta.