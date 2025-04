Netflix anuncia aumento de preços nos EUA, em Portugal e mais países

A Netflix anunciou mais um aumento nos preços dos seus planos em quatro países: Argentina, Canadá, Estados Unidos e Portugal. A novidade foi anunciada no mais novo relatório de ganhos da empresa [PDF], compartilhado hoje com acionistas.

Embora a Netflix não tenha especificado como ficarão os preços nesses mercados, o The Verge revelou que, nos EUA, a assinatura mensal do plano Padrão com Anúncios aumentará de US$7 para US$8; a do Padrão subirá de US$15,50 para US$18; enquanto que a do Premium passará de US$23 para US$25.

À medida que continuamos a investir em programação e entregamos mais valor aos nossos membros, ocasionalmente pediremos a eles que paguem um pouco mais para que possamos reinvestir para melhorar ainda mais a Netflix.

Em Portugal, vale recordar, o plano Padrão com Anúncios custa 8€/mês, enquanto o Padrão sai por 12€/mês e o Premium, 16€/mês — mas ainda não há informações sobre o quanto eles serão aumentados no país europeu e nem quando os futuros preços entrarão em vigor.

No Brasil, os preços permanecem os mesmos desde o último aumento, em maio do ano passado — pelo menos por enquanto…