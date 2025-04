Promoções na App Store: Card Hog, GraphoGame Brasil, Resize Video e mais!

Nesta terça-feira, economize com a nossa tradicional seleção de promoções na App Store!

Publicidade

Card Hog, criado pelo pessoal da SnoutUp, é um jogo de tabuleiro e nosso destaque do dia.

Combine cartas, descubra habilidades e armas, e encare uma verdadeira jornada em busca do sucesso do seu personagem. São diversas combinações de cartas com resultados diferentes a cada jogada.

Mova seu porco herói pelo tabuleiro do Card Hog derrotando inimigos desafiadores, desviando de armadilhas perigosas, coletando itens brilhantes… e sucata!

Confira um vídeo:

Aproveite a oferta e boa diversão!

Publicidade

Abaixo outros apps que, juntos, somam mais de R$70 em descontos:

Jogos

Jogo educativo.

Publicidade

Jogo de aventura.

Jogo de mistério e aventura.

Futebol de mesa.

Aplicativos

Utilitário para formatação de vídeos.

Publicidade

Guia de anatomia.

Sons para relaxar.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏎️