Receita Federal apreende cerca de 250 iPhones irregulares em Santa Catarina

Em mais uma operação bem-sucedida contra a importação ilegal, a equipe de Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal apreendeu ontem aproximadamente 250 iPhones na cidade de Chapecó (Santa Catarina).

Publicidade

De acordo com o site ClicRDC, os aparelhos estavam escondidos dentro de prateleiras em uma transportadora, tendo sido despachados em Foz do Iguaçu (Paraná), com destino ao estado de São Paulo.

Nas imagens e nos vídeos divulgados pela Receita, é possível notar a presença tanto de aparelhos lacrados (aparentemente iPhones 15 de entrada) quanto alguns fora da caixa — todos eles de origem irregular, segundo o órgão federal.

Segundo a matéria, os responsáveis pela carga contrabandeada serão investigados e poderão responder pelos crimes de contrabando e descaminho, previstos no Código Penal Brasileiro.

Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto

Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10

Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x

Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

Comprar iPhones 15 e 15 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$5.849,10

Preço parcelado: a partir de R$6.499,00 em até 12x

Cores: azul, rosa, amarelo, verde ou preto

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via TudoCelular.com