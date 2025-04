Release Candidates do iOS 18.3, iPadOS 18.3, macOS 15.3, watchOS 11.3, tvOS 18.3 e visionOS 2.3 são liberadas

A Apple disponibilizou hoje as Release Candidates (RCs) do iOS 18.3 (compilação 22D60 ), iPadOS 18.3 (idem), macOS Sequoia 15.3 ( 24D60 ), watchOS 11.3 ( 22S553 ), tvOS 18.3 ( 22K557 ) e visionOS 2.3 ( 22N896 ) para desenvolvedores.

Além dos sistemas principais, a Apple também liberou a RC do iPadOS 17.7.4 (compilação 21H414 ) e a quarta RC do macOS Sonoma 14.7.3 ( 23H417 ).

Entre as novidades, o macOS 15.3 incluirá suporte aos Genmojis, recurso da Apple Intelligence que permite criar emojis customizados — disponível nos dispositivos compatíveis com a IA e nos idiomas suportados até agora.

Ademais, o iOS 18.3 implementará suporte a robôs aspiradores no app Casa (Home), bem como uma opção de gerenciamento dos recursos de comunicação via satélite em dispositivos empresariais. O sistema também desativará o resumo de notificações da IA para algumas categorias e incluirá mudanças nos ajustes do Controle de Câmera (Camera Control) e no app Mensagens (Messages).

Com a liberação das RCs hoje, é possível que as versões finais sejam disponibilizadas para todos na próxima semana. Nós estamos de olho para saber se essa rodada de testes incluirá outras novidades — portanto, fiquem ligados por aqui! 😉