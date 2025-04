“Ruptura” já rendeu mais de US$200 milhões para o Apple TV+

A segunda temporada da série “Ruptura” (“Severance“), sucesso do Apple TV+, acaba de chegar à plataforma. Com ela, uma pesquisa feita pela Parrot Analytics e divulgada pelo Deadline revelou que a primeira temporada havia arrecadado o surpreendente número de mais de US$200 milhões para a Maçã.

Publicidade

Segundo o veículo, a empresa, que pesquisa dados e valores no mercado de streamings de TV, chegou a esse número por meio de sua metodologia Content Valuation, que usa uma fórmula para correlacionar a demanda do público com os assinantes e, portanto, obter a receita.

De acordo com ela, a série está indo tão bem quanto (ou até melhor) que outros sucessos do Apple TV+, como “Slow Horses” e “The Morning Show”. O primeiro arrecadou cerca de US$184 milhões no mesmo período, enquanto o segundo gerou quase US$300 milhões, em um tempo maior. Além deles, “Ted Lasso”, que poderá receber uma quarta temporada, gerou US$609,4 milhões nos seus quatro anos. Por fim, a página observou que América Latina, Europa, Oriente Médio e África foram as regiões que mais contribuíram para a receita de “Ruptura”.

A estratégia da Apple TV+ para manter o hype da segunda temporada da série “Ruptura” — não só dela, mas de basicamente todas as séries em seu catálogo — já é conhecida no mundo dos serviços de streaming e consiste em lançar um episódio semanalmente, para que os fãs tenham que esperar mais tempo até assistirem ao desfecho — e comentem sobre os capítulos mais recentes nesse meio tempo.

Publicidade

Segundo Brandon Katz, estrategista sênior da indústria de entretenimento da Parrot, “a primeira temporada aclamada pela crítica de ‘Ruptura’ não apenas se alinha com a marca premium da Apple, mas forneceu uma longa cauda de valor para o streaming”, e quase metade da receita gerada pelo sucesso da série veio nos 12 meses após o final da primeira temporada, “destacando a capacidade única do programa de provocar visualizações em dia e reprises de fãs famintos”.

Todos esses dados, aliados à demanda de pré-lançamento, preparam o território para um desempenho de sucesso da segunda temporada, o que poderia ajudar o Apple TV+ a “substituir” a lacuna deixada por “Ted Lasso” e bater de frente com sucessos rivais, como “Cobra Kai”, “The Mandalorian” e “O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder”.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.