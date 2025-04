Suposta foto vazada mostra “iPhone 17 Air” com módulo de câmera à la Pixel

O rumorado “iPhone 17 Air/Slim” tem dado o que falar, principalmente por conta da sua suposta espessura diminuta, a qual poderá chegar a 5,5mm no seu ponto mais fino. Entretanto, outro aspecto do design desse aparelho também tem provocado certo burburinho: o módulo das câmeras.

Ao que tudo indica, por questões de espaço, esse modelo de smartphone ultrafino da Maçã terá apenas uma lente na traseira. No entanto, ao contrário do iPhone XR (o último modelo da linha principal a contar com apenas uma câmera) e até do atual iPhone SE, ele não trará apenas um recorte circular para o referido componente, mas sim um módulo bem mais robusto, aos moldes do que temos hoje na linha Pixel (do Google).

Hoje, o leaker Majin Bu [@MajinBuOfficial], que tem um histórico misto de acertos, divulgou supostas fotos (aparentemente tiradas da rede social chinesa Weibo) mostrando o que seria, de acordo com as suas fontes, o painel traseiro de um iPhone ainda não lançado com um módulo da câmera completamente novo, com todos os elementos dispostos na horizontal.

iPhone 17, the design seems confirmed. pic.twitter.com/5Wh6alUiMr — Majin Bu (@MajinBuOfficial) January 21, 2025 iPhone 17, o design parece confirmado.

Embora Bu não tenha especificado de qual modelo seria esse painel traseiro, e até considerado a possibilidade de ele pertencer ao aguardado iPhone SE de quarta geração nas respostas do seu post, tudo leva a criar que ele seja, na verdade, um componente do “iPhone 17 Air/Slim”, uma vez que o visual conversa bem com os rumores divulgados até agora sobre o dispositivo.

Como é possível notar, aparentemente a câmera do dispositivo continuará no canto superior esquerdo da traseira do aparelho, contrariando rumores de que ela seria realocada mais para o centro do iPhone. O flash, por sua vez, parece estar posicionado na outra extremidade do módulo da câmera, proporcionando certa simetria e harmonia visual.

A imagem acima também aparece em um vídeo publicado na última sexta-feira (17/1), na rede social chinesa bilibili, pelo canal Tech-Show. Nele, o modelo em questão aparece descrito como um “iPhone 17 Slim” e, segundo a publicação, a foto teria sido obtida na “internet pública” — o que não ajuda a atestar a veracidade do vazamento.

Por conta dessa incerteza toda, é sempre bom ficar com um pé atrás em relação a esses vazamentos. A previsão é que a Apple só apresente esses novos iPhones em setembro, como já é de costume da empresa há vários anos.

