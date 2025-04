WhatsApp ganha discador que facilita ligar para contatos fora da sua agenda

Em mais uma atualização do WhatsApp para iPhone, liberada hoje na App Store, o mensageiro oficializou a liberação de alguns recursos importantes envolvendo ligações.

Publicidade

De acordo com o changelog do update, agora é possível ligar para números de telefone que não estejam salvos em sua agenda ou lista de contatos. Para tal, basta tocar no botão “+” na aba “Ligações” e selecionar a opção “Ligar para um número de telefone”.

Feito isso, será exibida uma interface de discador no próprio aplicativo (já falamos sobre os testes dela nesse post), a qual permite não apenas ligar diretamente como enviar uma mensagem para o número em questão sem ter que adicioná-lo antes.

Anunciada no fim do ano passado, outra novidade é a possibilidade de selecionar os participantes antes de fazer uma ligação em determinado grupo. Ao tocar no botão de chamada, agora há uma opção para selecionar pessoas, para além da opção de “iniciar ligação” com todos.

Antes, ao ligar a partir de um grupo, só era possível chamar todos os integrantes, sem distinção, mesmo que não houvesse necessidade para tal — o que deixa de ser um problema com a novidade.

Publicidade

Por fim, agora também há um atalho para adicionar pessoas a uma ligação que esteja em andamento pelo chat, bastando tocar no ícone de ligação de voz ou vídeo na conversa individual para que apareça a opção.

Antes, até era possível adicionar outros participantes a uma ligação em curso, mas o convite deveria ser feito na própria interface de ligação — o que poderia não ser tão conveniente em muitos casos.

Segundo o WhatsApp, as três novidades serão lançadas nas próximas semanas, mas pode ser que elas (ou algumas delas) já estejam disponíveis para alguns usuários. Por aqui, inclusive, já estão rolando todas! 😉