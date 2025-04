App Store gera mais de 275 mil empregos no Brasil

A importância da App Store para a economia de diversos países é constantemente promovida pela Apple. Nos Estados Unidos, por exemplo, a loja da empresa é responsável por gerar mais de 2 milhões de empregos, segundo dados de 2022.

No Brasil, podemos dizer que a App Store também exerce um papel de relevância na economia. Isso porque a plataforma é responsável por proporcionar mais de 275 mil empregos no país, conforme dados da companhia compartilhados pelo Mobile Time.

O número, segundo a Apple, representa um aumento de 56% nos últimos cinco anos. A empresa também destacou o papel das dez Apple Developer Academies distribuídas pelo país — as quais, somadas, já formaram 5,5 mil desenvolvedores.

Pode ser que a Maçã tenha divulgado esses dados para tentar aliviar todo o imbróglio envolvendo o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), que instaurou, em novembro passado, um processo administrativo contra a empresa devido à taxa cobrada a desenvolvedores por compras internas em apps, bem como sobre a exclusividade da App Store como distribuidora de softwares no iOS.

No começo de dezembro, a Justiça Federal do Distrito Federal derrubou a medida preventiva do Cade que previa alterações necessárias no modelo de negócios da sua loja de apps, incluindo permitir que desenvolvedores informassem os usuários sobre outras formas de pagamento (externas), bem como dar a opção de distribuir aplicativos por meio de outras ferramentas e mecanismos, entre outros.

O Cade afirmou, à época, que iria recorrer da decisão. Veremos se os dados divulgados hoje pela Apple, porém, amenizarão alguma coisa.