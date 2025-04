Apple divulga fotos inéditas e detalhes da sua nova loja flagship em Miami [atualizado]

Como anunciado, está prestes a ser inaugurada a Apple Miami Worldcenter, a décima loja da Maçã na cidade, localizada no estado da Flórida (Estados Unidos). Com a abertura programada para esta sexta-feira (24/1), a empresa divulgou em seu site para a imprensa novas fotos e novos detalhes sobre o estabelecimento.

De acordo com a Maçã, a nova loja oferece serviços como o Apple Trade In, ativação de operadoras e configuração personalizada. Lá, os atendentes também podem oferecer suporte para ajudar usuários a explorar seus dispositivos e recursos (como a Apple Intelligence) ou aprender por meio de programas como o Today at Apple.

Em termos de design, a loja foi pensada tendo como pano de fundo a preservação do meio ambiente. Construída com uma estrutura de madeira de origem regional e materiais com baixos níveis de emissão, a Apple Miami Worldcenter funciona com 100% das suas operações baseadas em energia renovável e neutras em carbono.

A Apple Miami Worldcenter também apresenta um design biofílico que ajuda a conectar os clientes aos belos espaços verdes ao redor da loja. Ao entrar, os clientes e a comunidade local são bem-vindos pelos terrenos que florescem com plantas e flora inspiradas na influência multicultural da América Latina de Miami.

Em termos de acessibilidade, a loja segue os princípios de design universal para pessoas com deficiências físicas (como alturas variadas de mesa, e assentos e rotas de acesso para cadeirantes), bem como conta com recursos focados especialmente na integração de pessoas com algum nível de déficit auditivo.

Primeira em Miami a contar com o Apple Pickup (para a retirada de produtos comprados pela internet), a loja também contará com sessões especiais do Today at Apple em comemoração à sua inauguração — para destacar o design centrado no meio ambiente — bem como eventos especiais do Made for Business.

A inauguração da nova loja está marcada para ocorrer às 10h no horário local (ou às 12h pelo horário de Brasília).

Atualização, por Luiz Gustavo Ribeiro24/01/2025 às 18:10

Como prometido, a Apple inaugurou hoje a sua mais nova loja em Miami e, é claro, divulgou fotos da abertura — que contou com a participação dos mais de 150 funcionários e inúmeros clientes, além da presença do vice-presidente sênior de serviços da Apple, Eddy Cue, e da chefe de varejo Deirdre O’Brien.

Confira a galeria:

A companhia também informou que, para comemorar a inauguração, a Apple Miami Worldcenter oferecerá sessões personalizadas do Today at Apple destacando o design centrado no meio ambiente e os elementos naturais da loja, bem como eventos especiais Made for Business liderados por proprietários de pequenas empresas.