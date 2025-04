Apple TV+ anuncia “Goldie”, série infantil com estreia marcada para 14/2

O Apple TV+ anunciou, hoje, a sua nova série original para crianças e famílias “Goldie”, que estreará mundialmente no dia 14 de fevereiro.

Inspirada no premiado curta-metragem de 2019 com o mesmo nome, de Emily Brundige, a série contará com 13 episódios de 30 minutos cada que acompanharão Goldie, uma garota gigante, em aventuras épicas com seus melhores amigos na cidade de Boysenberg.

Brundige trabalhará como produtora executiva ao lado de Clint Eland, enquanto Graham MacDonald cuidará da direção e Ben Greene do roteiro. A proposta da série infantil, que é produzida pela Mercury Filmworks, é ensinar os pequeninos a celebrar as diferenças e abraçar a sua singularidade, pois, segundo o Apple TV+, “há espaço para todos no mundo — até mesmo para os gigantes”.

A série conta com um poderoso elenco de dubladores, incluindo Jessica McKenna, a indicada ao Emmy Dee Bradley Baker, Amari McCoy, Vedanten Naidoo, Grey DeLisle e James Sie. Além disso, “Goldie” terá a participação de diversas estrelas convidadas, incluindo Henry Winkler, Al Yankovic, Nicole Byer, Cree Summer, Carlos Alazraqui, Maulik Pancholy, Maria Bamford e mais.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

