Apple TV+: “Argylle” concorre em duas categorias do… Framboesa de Ouro 2025

As indicações ao Framboesa de Ouro 2025 saíram, e não deu para “Argylle”, do Apple TV+, escapar da mira. O thriller de espionagem dirigido por Matthew Vaughn foi escalado nas categorias de Pior Atriz (pela atuação de Bryce Dallas Howard) e Pior Atriz Coadjuvante (com Ariana DeBose na disputa).

Apesar de um elenco de peso e toda a pompa de uma produção caprichada, “Argylle” tropeçou nas expectativas e não conseguiu conquistar nem os críticos, nem o público. A ideia de misturar ação com comédia em uma trama de espionagem parecia interessante, mas o resultado acabou decepcionando — e as indicações ao Framboesa deixaram isso bem claro.

O filme do Apple TV+ divide espaço com outras grandes produções que também foram alvo de críticas e se destacaram no Framboesa de Ouro 2025. Entre elas, estão “Joker: Folie à Deux” e “Megalopolis”, o ambicioso projeto de Francis Ford Coppola.

O primeiro lidera a lista com sete indicações em categorias como Pior Filme, Pior Diretor e Pior Atuação para Joaquin Phoenix e Lady Gaga. Já o segundo recebeu seis indicações, entre elas Pior Filme, Pior Diretor e Pior Roteiro.

O Framboesa de Ouro, conhecido por seu tom irreverente e até debochado, já virou tradição ao apontar os maiores tropeços de Hollywood desde 1981. Os “vencedores” serão anunciados no dia 1º de março, um dia antes do Oscar.

