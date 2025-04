Apple TV+ garante 8 indicações aos GLAAD Media Awards 2025

Os GLAAD Media Awards, premiação que reconhece, homenageia e celebra as representações e trajetórias da comunidade LGBTQIA+ na mídia, realizará sua 36ª edição este ano, em Los Angeles (Califórnia, Estados Unidos). Foram anunciados hoje os mais de 300 indicados para as 33 categorias do evento, que contempla músicas, séries, filmes, animações, peças, realities, jornais e artistas.

Publicidade

O Apple TV+ garantiu oito indicações em sete categorias do prêmio, com seus títulos “Loot” (“Fortuna”), “Shrinking” (“Falando a Real”), “Palm Royale”, “Fancy Dance” (“O Rito da Dança”), “The New Look”, “Fraggle Rock: Back to the Rock” (“A Rocha Encantada: de volta à caverna”), “Jane” e “Land of Women” (“Terra de Mulheres”).

Confira a seguir as categorias em que cada uma das produções está concorrendo:

Melhor Série de Comédia

“Abbott Elementary” (ABC)

“Ghosts” (CBS)

“Hacks” (Max)

“Loot” (Apple TV+)

“The Sex Lives of College Girls” (Max)

“Shrinking” (Apple TV+)

“Somebody Somewhere” (HBO)

“Sort Of” (Max)

“We Are Lady Parts” (Peacock)

“What We Do in the Shadows” (FX)

Melhor Série Nova

“Agatha All Along” (Disney+)

“Black Doves” (Netflix)

“Brilliant Minds” (NBC)

“Diarra from Detroit” (BET+)

“Fantasmas” (HBO)

“Hazbin Hotel” (Amazon Prime Video)

“How to Die Alone” (Hulu)

“Kaos” (Netflix)

“No Good Deed” (Netflix)

“Palm Royale” (Apple TV+)

Melhor Filme – Streaming ou TV

“Am I Ok?” (Max)

“Fancy Dance” (Apple TV+)

“Good Grief” (Netflix)

“The Groomsmen: Second Chances” (Hallmark)

“The Holiday Exchange” (Amazon Prime VideoPeacock)

“Mother of the Bride” (Netflix)

“Ricky Stanicky” (Amazon Prime Video)

“Season’s Greetings from Cherry Lane” (Hallmark)

“Sweethearts” (Max)

“Wynonna Earp: Vengeance” (Tubi)

Melhor Série Limitada ou Antologia

“Baby Reindeer” (Netflix)

“Becoming Karl Lagerfeld” (Disney+)

“Carol & The End of the World” (Netflix)

“Eric” (Netflix)

“Expats” (Amazon Prime Video)

“Feud: Capote vs The Swans” (FX)

“Get Millie Black” (Max)

“Mary & George” (Starz)

“The New Look” (Apple TV+)

“Under the Bridge” (Hulu)

Melhor Programa Infantil

Episódio “Aunt Praline’s Sweetie Pie” de “Strawberry Shortcake: Berry in the Big City” (Paramount+)

“The Fairly OddParents: A New Wish” (Nickelodeon)

“Firebuds” (Disney Jr.)

Episódio “I’m Pogey” de “Fraggle Rock: Back to the Rock” (Apple TV+)

“Let’s Go, Bananas!” (Cartoonito)

“Monster High” (Nickelodeon)

Episódio “Our Family Musical” de “Sesame Street” (Max)

Episódio “Princess Royal Wedding” de “Princess Power” (Netflix)

“Star Wars: Young Jedi Adventures” (Disney Jr./Disney+)

“Vida the Vet” (Netflix)

Melhor Filme ou Programa Infantil ou Familiar

“Empire Waist” (Blue Fox Entertainment)

“Heartstopper” (Netflix)

Episódio “If You Love Me” de “Beyond Black Beauty” (Amazon Prime Video)

“Jane” (Apple TV+)

Episódio “Louds in Love” de “The Really Loud House” (Nickelodeon)

Melhor Roteiro de Série de TV (Categoria em Espanhol)

“Cris Miró” (Max)

“Land of Women” (Apple TV+)

“Nadie nos va a extrañar” (Amazon Prime Video)

“El secreto del río” (Netflix)

“Vestidas de azul” (Atresplayer)

Os vencedores serão divulgados ao vivo, durante o evento, que acontecerá no dia 27 de março (uma quinta-feira).

Publicidade

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.