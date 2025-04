Docussérie do Apple TV+ sobre a Guerra do Vietnã estreará em 31/1; veja o trailer

O Apple TV+ divulgou hoje o trailer oficial e a data de estreia da sua futura série documental focada em um dos eventos históricos mais importantes do século XX: “Vietnã — A Guerra Que Mudou os EUA” (“Vietnam: The War That Changed America”).

Anunciada sem muita pompa na metade do ano passado, essa produção estreará em 31 de janeiro e chegará para comemorar o 50º aniversário da Queda de Saigon — evento que marcou o fim da Guerra do Vietnã.

With never-before-seen archival footage, Vietnam: The War That Changed America tells the story of the war through the eyes and memories of the people who lived it — 50 years later.



Narrated by Ethan Hawke, this six-part docuseries premieres January 31 on Apple TV+ pic.twitter.com/xnsGJTLlKY — Apple TV (@AppleTV) January 22, 2025 Com imagens de arquivo nunca antes vistas, “Vietnã: A Guerra Que Mudou os EUA” conta a história da guerra através dos olhos e memórias das pessoas que a viveram — 50 anos depois. Narrada por Ethan Hawke, esta série documental de seis partes estreará em 31 de janeiro na Apple TV+.

Produzida pela 72 Films, conhecida por “Memórias do 11-9” (“9/11: One Day in America”), a série combinará imagens de arquivo com testemunhos em primeira pessoa de soldados e civis de todos os lados do conflito, bem como reuniões emocionantes de veteranos de guerra — muitos dos quais não se viam há cerca de meio século.

Segundo o Apple TV+, a equipe de “Vietnã — A Guerra Que Mudou os EUA” resgatou mais de 1.100 horas de filmagens da época para “levar os espectadores além das manchetes e para as vidas de soldados, civis de todos os lados do conflito, manifestantes antiguerra e sobreviventes”, proporcionando, assim, um “retrato cru de uma nação dilacerada pela guerra”, além de mostrar o seu impacto nos EUA.

Entre os nomes entrevistados pela produção estão o do veterano de guerra estadunidense Bill Broyles; o da jornalista da ABC News Hilary Brown (que cobriu a Queda de Saigon in loco); o do atleta Melvin Pender (que competiu nas Olimpíadas de 1968 entre turnês no Vietnã); soldados vietcongue (que lutaram na Ofensiva do Tet, incluindo a primeira mulher em seu distrito a abater uma aeronave inimiga); um veterano (que pensou que sua vida havia acabado após ser forçado a saltar de paraquedas na trilha Ho Chi Minh — e que se reúne com o homem que o resgatou); e, por fim, civis vietnamitas (que testemunharam e fugiram da guerra).

Dirigida por Rob Coldstream e produzida por Caroline Marsden, a série terá David Glover e Mark Raphael como produtores executivos. O indicado ao Oscar Ethan Hawke, por sua vez, é quem narrará todos os seus seis episódios.

