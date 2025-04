EUA: iPhone 16 Pro Max liderou as vendas de smartphones da Apple no 4º trimestre de 2024

Uma nova análise da Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) nos dá uma noção sobre as vendas de iPhones no quatro trimestre de 2024 — com foco no mercado americano.

Com base nos dados, os iPhones 16 foram quase tão populares quanto os iPhones 15 (no quarto trimestre de 2023). No últimos três meses de 2024, os iPhones 16 representaram 68% das vendas de iPhones nos Estados Unidos (ante 65% dos iPhones 15, no fim de 2023).

A participação combinada dos dois modelos topos-de-linha caiu, no entanto. O iPhone 16 Pro Max foi o mais vendido, respondendo 23% das vendas, enquanto o 16 Pro respondeu por 16%. Combinados, os 39% de participação dos dois modelos representa a menor fatia para os modelos Pro/Pro Max no trimestre encerrado em dezembro nos últimos cinco anos.

O iPhone 16 foi o segundo modelo mais popular, com 21% das vendas — o que representa um aumento significativo em relação às do iPhone 15 no último trimestre de 2023 (15%). Por fim, o 16 Plus foi responsável por 8% das vendas, o dobro do que o 14 Plus capturou no fim de 2023 (4%).

A CIRP também viu alguns modelos mais antigos se sobressaírem no período — especialmente o iPhone 14, que abocanhou 16% das vendas.

via 9to5Mac