Plex testa app redesenhado e novas funcionalidades para a Apple TV [atualizado]

Se você usa o Plex na Apple TV, prepare-se para uma experiência renovada. A plataforma lançou a versão beta do seu app redesenhado, trazendo um visual mais moderno, navegação simplificada e outras novidades que prometem melhorar o uso.

O Plex agora aposta em imagens maiores e mais imersivas, deixando o app com uma cara mais organizada e agradável. A navegação também foi repensada: está mais intuitiva, com bibliotecas de mídia centralizadas e um acesso mais rápido aos recursos principais, como a sua Watchlist.

Vale ressaltar, inclusive, que a prévia do novo app está disponível separadamente — ou seja, se o usuário não gostar, ainda pode usar a versão antiga enquanto a nova não é finalizada.

Para experimentar, basta baixar o TestFlight na App Store, acessar o programa beta do Plex e instalar a nova versão. A equipe deixou claro que ainda é uma versão de testes e está buscando o feedback da comunidade para fazer ajustes.

Além das mudanças estéticas, o Plex quer melhorar a experiência como um todo. Com foco em simplificar a descoberta de conteúdo, o novo app não é apenas mais bonito, mas também mais funcional. Ele foi reescrito do zero, o que deve agilizar futuras atualizações e a chegada de novos recursos.

Perfis públicos e novidades para assinantes

O Plex agora permite que os usuários compartilhem perfis públicos, acessíveis por um link no site watch.plex.tv, pelo qual amigos e outros usuários podem ver o que está sendo assistido, o que há na watchlist, e as avaliações de filmes e séries.

Além disso, os usuários podem comentar nas avaliações de outros, personalizar a privacidade dos perfis e criar conexões mais próximas com a comunidade da plataforma.

Se você é assinante Plex Pass, também tem uma boa notícia: agora é possível usar a codificação HEVC, que melhora a qualidade do vídeo sem exigir mais da sua banda larga. Isso significa uma imagem ainda mais nítida, especialmente se você usa HDR .

via 9to5Mac

Atualização, por Bruno Cardoso 31/03/2025 às 15:35

A equipe do Plex finalmente começou a liberar hoje para todos os seus usuários a nova versão do seu aplicativo.

Apesar disso, alguns recursos ainda estão ausentes dessa nova versão. Mais especificamente, as listas verticais de episódios, o acesso rápido a bibliotecas de mídia na aba “Home”, o download de temporadas inteiras, o espelhamento para mais dispositivos, o agendamento de gravações DVR, o espelhamento OTA TV, a capacidade de editar o histórico de visualização e mais serão lançados “em breve”.

De acordo com o serviço, o lançamento da nova interface será gradual e deverá levar até sete dias.

via AppleInsider