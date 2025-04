Premiere Pro ganha busca inteligente em vídeos e tradução de legendas com IA

Às vésperas da edição de 2025 do Festival de Cinema de Sundance, a Adobe anunciou uma série de novidades para o Premiere Pro, seu aplicativo profissional para edição de vídeos. Disponíveis na versão beta do software, os novos recursos têm como objetivo reduzir o trabalho de editores e economizar o tempo desses profissionais.

Um dos novos recursos é chamado Media Intelligence, o qual é integrado ao painel de pesquisa do app e usa inteligência artificial (IA) para ajudar os editores a encontrar trechos de vídeos entre seus arquivos. Basta usar um prompt em linguagem natural para encontrar cenas, transcrições e até mesmo metadados.

Segundo a Adobe, basta, por exemplo, pesquisar por coisas como “pessoa patinando com um reflexo de lente” ou o nome de um local para encontrar trechos com diversos tipos de conteúdos relacionados — algo que acontece bastante rápido e inteiramente no sistema, não necessitando de conexão com a internet.

Outra novidade que permitirá poupar bastante tempo é a tradução automática de legendas. Com suporte a nada menos que 18 idiomas , a novidade é uma expansão do recurso Speech to text e permite gerar várias faixas de legenda visíveis para exibir vários idiomas ao mesmo tempo, tudo graças aos poderes da IA.

A Adobe também anunciou novidades para a versão beta do After Effects, que está ganhando um sistema de cache mais rápido/moderno e monitoramento HDR , e para o Frame.io Camera to Cloud, o qual agora possui integração com as câmeras C80 e C400 (da Canon).

O Premiere Pro e o After Effects fazem parte do pacote Creative Cloud, o qual pode ser assinado atualmente por R$410/mês ou com desconto de 49% no plano anual (válido para o primeiro ano), saindo por o equivalente a R$139/mês nesta modalidade.

via TudoCelular.com