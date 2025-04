Promoções na App Store: Oberty, Arcs, Quick Launch e mais!

Nesta quarta-feira, aproveite a nossa seleção de promoções na App Store!

O nosso destaque do dia é Oberty, um quebra-cabeça minimalista que mistura formas, desenvolvido por Dmytro Denys.

Gire e combine peças tendo em mente a seguinte regra do jogo: preto + preto = branco. São centenas de níveis para serem concluídos, em uma mistura desafiadora mas ao mesmo tempo relaxante, quase terapêutica! 🤭

Sem anúncios ou compras internas, o jogo conta ainda com um editor de níveis, que podem ser compartilhados com seus amigos. A trilha sonora é original do game.

Confira um vídeo:

Aproveite a oferta e boa diversão!

Abaixo outros apps que, juntos, somam mais de R$130 em descontos:

Jogos

Puzzle circular.

Jogo de ação.

Jogo da franquia LEGO.

Uma caminhada pela vida.

Aplicativos

Utilitário para widgets.

Utilitário para foco e produtividade.

Observação noturna do céu.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏃‍♂️‍➡️