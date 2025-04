Recurso do Google Chrome congelará abas para economizar bateria

A versão 133 do Google Chrome, que deverá ser lançada oficialmente em fevereiro próximo, contará com uma função de congelamento de abas em desktops. Esse recurso paralisará as tarefas de abas abertas em segundo plano que consomem muita CPU , otimizando assim o desempenho do dispositivo e economizando mais energia.

Publicidade

Em uma publicação no seu blog, o Google explicou que o foco é reduzir o consumo de bateria para usuários que dependem do modo de economia de energia e, para minimizar a interrupção, apenas guias que atendem a critérios específicos de consumo serão congeladas.

O congelamento é ativado quando a função de economia de energia estiver ativada no navegador, que, com base em critérios de consumo, consegue identificar as abas que estão exigindo muito da CPU por mais de cinco minutos e paralisá-las, enquanto as abas que estiverem dentro dos parâmetros de consumo continuarão funcionando.

O Google esclareceu que a função não se aplicará aos serviços que funcionam em segundo plano reproduzindo áudio, vídeo ou enviando notificações (como os de email ou streaming), já que o consumo de CPU para esses recursos não deve ser elevado. Além disso, a empresa frisou que o congelamento de tarefas é diferente da sua remoção da RAM — portanto, ao retornar para a aba paralisada, os recursos voltarão a ser executados normalmente.

Para habilitar o recurso de congelamento de abas, quando o Chrome 133 for disponibilizado para todos, será preciso ativar o modo Economia de energia nos ajustes do browser, indo em Configurações » Desempenho » Energia.

via Tecnoblog