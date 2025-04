Samsung aposta no Galaxy S25 Edge para rivalizar com o “iPhone 17 Air”

Já há vários meses, temos comentado rumores em torno de um novo iPhone ultrafino que poderá se chamar “iPhone 17 Air” ou “iPhone 17 Slim”. Aparentemente, até a Samsung acompanhou as especulações e decidiu se antecipar a esse possível rival, anunciando hoje, durante seu evento Galaxy Unpacked 2025, o Galaxy S25 Edge.

O modelo, que foi rapidamente exibido no fim da apresentação da companhia, se diferencia dos demais aparelhos apresentados hoje pelo seu perfil extremamente fino.

A nova versão será equipada com algumas das tecnologias do Galaxy S25 Ultra, com a Samsung revelando que escolheu a marca Edge (usada pela empresa há vários anos, quando lançou os primeiros telefones com telas de borda curva) como uma referência ao design mais fino e à ideia de que o telefone usará mais tecnologia de ponta.

A Samsung ainda não revelou o preço do aparelho, mas admitiu que ele será mais barato que o Galaxy S25 Ultra. A empresa planeja começar iniciar as vendas nos Estados Unidos e em outros mercados ainda neste semestre — ou seja, realmente se antecipando ao lançamento da Apple.

Opiniões? 👀

