Samsung revela linha Galaxy S25 com chip Snapdragon customizado e novidades em IA

Durante seu evento Unpacked 2025, realizado hoje, a Samsung revelou algumas novidades em termos de hardware e software — com foco, é claro, na sua linha de smartphones premium e também em recursos de inteligência artificial.

Entre os anúncios, portanto, está o da linha de smartphones Galaxy S25 (composta por três modelos), o dos novos recursos do Android 15, bem como da interface One UI 7, além de uma maior integração com o Gemini, do Google.

Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra

Os modelos Galaxy S25 e Galaxy S25+ parecem basicamente os mesmos em relação aos seus respectivos antecessores. A única diferença em termos de design é o tamanho, já que o modelo de entrada possui uma tela menor que a do seu irmão.

Nesse sentido, o Galaxy S25 possui uma tela Dynamic AMOLED 2X de 6,2 polegadas com resolução FHD+ e taxa de atualização de até 120Hz. Ele conta com uma bateria de 4.000mAh e suporte a carregamento rápido de até 25W. Em termos de câmera, o sensor principal de 50 megapixels (zoom óptico de 2x) é acompanhado por uma lente ultra-angular de 12MP e uma teleobjetiva de 10MP (zoom óptico de 3x); já a câmera frontal possui 12MP.

Já o Galaxy S25+ conta com uma tela Dynamic AMOLED 2X de 6,7″, a qual oferece uma resolução QHD+, além de uma taxa de atualização de até 120Hz. A bateria, por sua vez, possui uma capacidade de 4.900mAh e suporte a carregamento de até 45W. No mais, ele possui as mesmas configurações de câmera do modelo de entrada.

O Galaxy S25 Ultra é, notavelmente, a estrela da família. O modelo topo-de-linha possui uma tela Dynamic AMOLED 2X de 6,9″ também com resolução QHD+ e taxa de atualização de até 120Hz.

Com uma bateria de 5.000mAh e suporte a carregamento de 45W (bem como ao Qi2), o Galaxy S25 Ultra inclui uma lente principal de 200MP (zoom óptico de 2x), uma ultra-angular de 50MP e uma teleobjetiva de 10MP (zoom óptico de 3x), além de uma lente teleobjetiva periscópio de 50MP (zoom óptico de 5x e zoom de qualidade óptica de 10x).

Todos os três telefones são alimentados por uma versão customizada do processador Snapdragon 8 Elite — equipado com uma CPU Qualcomm Oryon personalizada de segunda geração, uma GPU Adreno e uma NPU Hexagon para tarefas de IA.

Todos também vêm com 12GB de RAM , embora o modelo Ultra chegue a 16GB em alguns mercados. Em termos de tecnologias sem fio, todos oferecem suporte ao Wi-Fi 7, bem como ao Bluetooth 5.4.

Quanto às cores, tanto o Galaxy S25 quanto o S25+ são oferecidos em prata, azul-marinho, azul, verde e JetBlack (exclusiva do Samsung.com); o Galaxy S25 Ultra estará disponível em titânio azul, titânio preto, titânio prata, titânio cinza e titânio JetBlack (exclusiva do Samsung.com).

Com relação aos preços, o Galaxy S25 partirá de R$7.000 no Brasil (US$800 nos Estados Unidos), enquanto o Galaxy S25+ sairá a partir de R$8.500 (US$1.000) e, o Galaxy S25 Ultra, por no mínimo R$12.000 (US$1.300).

Novidades de IA

A Samsung apresentou ainda novos recursos de IA que estão sendo lançados com a linha Galaxy S25. O principal deles é o Personal Data Engine. Com o tempo, a One UI 7 coletará e analisará dados sobre como você usa seu dispositivo para personalizar a experiência do software.

Esses dados alimentarão dois novos recursos chamados Now Brief e Now Bar. O primeiro oferecerá resumos personalizados ao longo do dia, enquanto o segundo gerará automaticamente um Rolodex de lembretes que você pode folhear ao longo do dia. Um widget pode incluir direções do Google Maps, enquanto outro pode apresentar o cronômetro de 45 minutos que você definiu no início do dia.

Além disso, a Samsung e o Google aprimoraram a integração dos dispositivos Galaxy com o Gemini, que pode ser acionado nos modelos Galaxy S25 com o comando de voz e pode ler o conteúdo na sua tela de aplicativos como o YouTube e, em seguida, interagir com aplicativos nativos como o Samsung Notes.

O que acharam dos lançamentos?