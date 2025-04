Série “Prime Target”, com Leo Woodall, é a estreia do dia no Apple TV+

Estreou hoje no catálogo do Apple TV+ a série de suspense “Alvo Primário” (“Prime Target”), pouco mais de um ano após o seu anúncio.

Estrelada pelo vencedor do SAG Award Leo Woodall e Quintessa Swindell, a série acompanha o personagem Edward Brooks (Woodall), um brilhante jovem pós-graduado em matemática que está à beira de um grande avanço. Caso ele consiga encontrar um padrão específico de números primos, terá acesso a todos os computadores do mundo.

A coisa muda de figura, porém, quando ele percebe que um inimigo desconhecido está tentando destruir a sua ideia — o que o joga na órbita de Taylah Sanders (Swindell), da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos (NSA), que foi encarregada de observar e relatar o comportamento do matemático. Juntos, eles começam a desvendar a conspiração perturbadora que envolve Edward.

Completam o elenco de “Alvo Primário” o indicado ao Oscar e vencedor do BAFTA Stephen Rea, o indicado ao BAFTA David Morrissey, a vencedora do Emmy Martha Plimpton, a vencedora do BAFTA e do Emmy Sidse Babett Knudsen, o indicado ao SAG Award Jason Flemyng, o indicado ao BAFTA Harry Lloyd, Ali Suliman, Fra Fee e Joseph Mydell.

Ed Rubin trabalha como produtor executivo pela New Regency ao lado de Beth Pattinson, Emma Broughton, Yariv Milchan, Arnon Milchan e Michael Schaefer. Já Marina Brackenbury é produtora executiva da Scott Free Productions junto a David W. Zucker e ao próprio Ridley Scott. Brady Hood é quem dirige os episódios.

Os dois primeiros episódios já estão disponíveis para streaming, enquanto os restantes serão liberados semanalmente, todas as quartas-feiras, até 5 de março.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

