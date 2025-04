YouTube Premium testa novos recursos e ganha pacote com desconto

O YouTube está trazendo novidades para os assinantes Premium, como novos recursos experimentais e um pacote com desconto em parceria com o Google One (ainda indisponível no Brasil, infelizmente).

Publicidade

A boa notícia? Agora é possível testar vários recursos experimentais ao mesmo tempo — diferente de antes, quando era possível ativar apenas um por vez.

Eis os principais recursos experimentais que chegaram à plataforma:

Áudio de alta qualidade : agora dá para assistir a vídeos musicais com áudio de até 256Kbps, o mesmo nível de qualidade já disponível no YouTube Music;

: agora dá para assistir a vídeos musicais com áudio de até 256Kbps, o mesmo nível de qualidade já disponível no YouTube Music; Velocidade 4x nos vídeos: o usuário poderá acelerar os vídeos no celular em até 4x, o dobro do que era permitido antes (2x). Isso é ideal para quem quer agilizar o consumo de conteúdo;

Picture-in-Picture nos Shorts : quem usa iOS agora pode assistir aos Shorts enquanto mexe em outros aplicativos;

: quem usa iOS agora pode assistir aos Shorts enquanto mexe em outros aplicativos; Downloads automáticos para Shorts : no iOS, o app pode baixar Shorts recomendados automaticamente, para você assistir offline quando quiser;

: no iOS, o app pode baixar Shorts recomendados automaticamente, para você assistir offline quando quiser; Pular para a frente na web: o recurso, que já funcionava no celular, chegou para quem assiste pelo navegador. Ele permite ir direto para as partes mais interessantes do vídeo.

Segundo o Google, a ideia é deixar a experiência na plataforma mais prática e personalizada, seja no celular ou computador. Os assinantes Premium já podem ativar os novos recursos experimentais acessando essa página.

Publicidade

É importante lembrar que esses recursos são experimentais, ou seja, estão disponíveis por tempo limitado e podem ou não ser liberados para todos no futuro. Além disso, mesmo estando em fase de testes, pode ser que nem todos os assinantes Premium consigam acessá-los, já que o YouTube costuma liberar esses recursos de forma gradual.



Pacote com desconto: YouTube Premium + Google One

O Google também está oferecendo um combo que junta o YouTube Premium e o Google One. Ele, contudo, está disponível apenas nos Estados Unidos; não há informações sobre uma possível expansão global.

Assinantes do plano de 2TB do Google One, que custa US$10 por mês, podem adicionar o YouTube Premium por um preço total com desconto de US$22 ao mês. O desconto não é tão grande (US$2 por mês), mas já ajuda quem usa os dois serviços.

E tem novidade no YouTube Music

Além das melhorias para vídeos, o YouTube Music está lançando o recurso Ask Music no Reino Unido e na Irlanda. Com ele, dá para pedir playlists usando comandos como “jazz relaxante” ou “músicas animadas para treino”.

Outro recurso que será expandido em breve é a Conversational AI, mas o Google não forneceu detalhes sobre essa ampliação.