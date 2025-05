Apple lança API para apps com muitas assinaturas ou compras internas

A Apple anunciou hoje a Advanced Commerce, uma nova API que promete facilitar o gerenciamento de compras internas e assinaturas para desenvolvedores cujos apps se enquadrarem em determinados requisitos.

Publicidade

Para que um app seja elegível a usar a nova API, ele deve oferecer um catálogo “excepcionalmente grande” de compras únicas ou assinaturas autorrenováveis — cada uma delas funcionando como uma única compra dentro do app.

Outro requerimento é que o app ofereça assinaturas com conteúdo adicional, as quais permitem assinar serviços específicos que são renovados automaticamente — como complementos, canais premium ou conteúdo regional.

Segundo a Maçã, as compras elegíveis usando a Advanced Commerce se aproveitarão do sistema de comércio confiável da App Store e poderão desfrutar de recursos como processamento de pagamentos, suporte fiscal, atendimento, etc.

Para suportar a API, é necessário também usar as APIs StoreKit 2 e App Store Server, possibilitar o gerenciamento de assinaturas no app, ativar as App Store Server Notifications V2 e possibilitar que usuários solicitem reembolsos.

Publicidade

Cumpridos esses requisitos, basta fazer a solicitação à Apple por essa página detalhando o aplicativo e o caso de uso pretendido. Caso aprovada, o desenvolvedor receberá uma confirmação por email para começar a configurar o seu projeto.

A API só pode ser utilizada por aplicativos que usam o sistema de comércio da App Store. Os apps, por sua vez, devem suportar pelo menos o iOS 15.0, iPadOS 15.0, Mac Catalyst 15.0, tvOS 15.0, visionOS 1.0 e/ou watchOS 8.0.