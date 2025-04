Apple Music paga a artistas mais que o dobro do Spotify, segundo pesquisa

A Duetti — plataforma dedicada a expandir oportunidades no mercado de música independente, monitorando e analisando os sistemas de pagamento de royalties dos serviços streaming — publicou o seu Relatório Econômico Musical de 2024, que levantou importantes dados sobre o sistema de pagamento das plataformas de música.

O relatório utilizou diversos dados para comparar as atividades econômicas de diferentes serviços de streaming, como Apple Music, Deezer, Amazon Music, Spotify, TikTok, YouTube, Pandora e TIDAL. Dentre esses, ele conclui que há uma grande disparidade no pagamento dos artistas, que podem receber diferentes valores por stream, dependendo do app utilizado.

O Apple Music se saiu bem, sendo a terceira plataforma que mais bem remunera os artistas, pagando US$6,20 a cada 1.000 streams. O Spotify, por sua vez, ficou entre os piores colocados, pagando menos que a metade do Apple Music: US$3 a cada 1.000 streams.

Essa diferença pode ser explicada pelos streams vindos do plano gratuito do Spotify, que reduzem a receita média paga pelo app. O Apple Music, que só oferece planos pagos, consegue custear um valor maior.

Dentre os outros serviços de streaming, o Amazon Music é o que entrega o melhor pagamento para artistas, rendendo um total de US$8,80 a cada 1.000 streams. O YouTube Music também se destacou pelo seu crescimento no mercado e aumento no número de assinantes; na contra mão das outras plataformas, ele aumentou a quantia paga a artistas a cada 1.000 streams: de US$4,30 em 2023 para US$4,80 em 2024.

O relatório também aponta que, após grandes declínios anuais, os ganhos por transmissão em todo o setor para artistas independentes estão começando a se estabilizar, reduzindo uma média de apenas 2% se comparados ao ano de 2023. Além disso, mostrou que apenas 15% das músicas que viralizam no TikTok conseguem se sustentar nas plataformas de música e gerar, de fato, receita para os artistas.

