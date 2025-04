Apple TV+ voltou a perder participação no mercado brasileiro durante o 4º trimestre de 2024

De acordo com um novo relatório do JustWatch, o Apple TV+ se manteve na sexta colocação do mercado brasileiro de serviços de streaming, tendo fechado o quarto trimestre de 2024 com 7% de market share.

Houve uma pequena redução na participação da plataforma da Maçã no mercado em comparação ao terceiro semestre de 2024, quando obteve sua porcentagem recorde, de 8%. Além dele, a líder Netflix também perdeu espaço, caindo de 26% para 25% desde o último relatório.

Os segundo e terceiro serviços de streaming mais populares do país, Amazon Prime Video e Disney+, aumentaram suas participações de mercado de 19% para 20% e de 14% para 15%, respectivamente.

Já os quarto e quinto lugares — ocupados, nesta ordem, pelo Max e pelo Globoplay — mantiveram-se inalterados desde o terceiro trimestre do ano passado, com 13% e 12%, respectivamente. O MUBI (3%) e a categoria Outros (5%) vêm logo atrás do Apple TV+.

Vale ressaltar que os dados do JustWatch são baseados nas interações dos usuários na plataforma e não representam diretamente a audiência dos serviços. Eles trazem, por sua vez, um indicativo de tendências de crescimento ou queda na popularidade dos streamings no mercado brasileiro.

