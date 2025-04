Apple Watch ajudou fundador da Whole Foods a parar de beber

Já cobrimos aqui no MacMagazine inúmeros casos de pessoas que tiveram suas vidas salvas com a ajuda de um Apple Watch — seja pelos recursos voltados à saúde do coração ou pelos sensores que detectam quedas/acidentes e fazem o relógio contatar automaticamente o socorro, caso o usuário não responda.

Publicidade

De acordo com John Mackey, fundador da Whole Foods, porém, outro recurso menos badalado do relógio da Maçã foi o responsável por mudar sua vida para melhor: o monitoramento de sono.

Ao Business Insider, Mackey explicou que notou, há cerca de três anos, um padrão na forma como ele dormia sempre que deixava de se exercitar, comia alguma refeição pesada tarde à noite e, principalmente, consumia algum tipo de bebida alcoólica.

Basicamente, o seu tempo de sono profundo praticamente zerava (diminuindo, assim, o seu tempo total de descanso em torno de uma hora) sempre que ele bebia uma taça de vinho ou curtia uma cerveja — algo que ele gostava de fazer de vez em quando durante a semana.

Publicidade

Eu gosto de beber álcool, então não queria parar. Mas eu fiz o experimento várias e várias vezes, e obtive os mesmos resultados.

Mackey contou a mesma história para o pessoal do podcast PLANTSTRONG, no ano passado. Na ocasião, ele comentou que usa um app chamado AutoSleep para monitorar o seu sono com o Apple Watch, o qual diz não só o tempo que a pessoa passou na cama, como também detalha a qualidade do sono.

E então a pergunta veio: eu quero dormir bem ou quero beber alguma coisa? E a resposta até agora, por mais de dois anos, tem sido: eu prefiro dormir bem. Mas eu vou segurar a possibilidade de que possa chegar um momento em que eu prefira beber alguma coisa, mas até agora isso não me ocorreu.

Essa experiência fez Mackey pensar que gostaria de ter parado de beber “há 30 anos”, e que agora ele “dorme bem o tempo todo”. Ainda de acordo com o empresário, ele dorme com o seu Apple Watch para monitorar o sono e o coloca para carregar pela manhã, logo depois de acordar.

Bacana, não? Lembrando que, desde a chegada do watchOS 11, os Apple Watches Series 9, Series 10 e Ultra 2 são capazes também de detectar sinais de apneia do sono.

Comprar Apple Watch Ultra 2 de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: natural ou preto

Pulseiras: loop Alpina, loop Trail, Oceano ou estilo milanês de titânio

Comprar Apple Watch Series 10 de Apple Preço à vista: a partir de R$4.949,10

Preço parcelado: a partir de R$5.499,00 em até 12x

Cores (alumínio): prateado, ouro rosa ou preto brilhante

Cores (titânio): natural, dourado ou ardósia

Tamanhos: 42mm ou 46mm

Conectividade: GPS ou GPS + Celular

Pulseiras: esportiva, loop esportiva ou estilo milanês

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via 9to5Mac