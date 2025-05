AutoRaise é um utilitário que melhora a alternância de janelas no macOS

Quem trabalha com múltiplas janelas lado a lado no macOS e por vezes perde a noção de qual delas está ativa num determinado momento (e acaba clicando sem querer em algo aberto numa outra janela), saiba que o utilitário AutoRaise é a solução para isso.

O app seleciona automaticamente uma janela ao passar o mouse sobre ela e oferece a capacidade de ajustar o tempo de atraso (delay) para ativar esse foco. Além disso, ele consegue ignorar aplicativos específicos e pode ser desabilitado temporariamente com apenas uma tecla.

Há apenas uma ressalva: se você usa o recurso Organizador Visual (Stage Manager) do macOS, o AutoRaise não será tão eficaz. Se esse não for o seu caso, pode ter certeza de que o utilitário será uma mão na roda!

Após instalá-lo, o AutoRaise fica na barra de menus do macOS. Assim, basta clicar com o botão direito no ícone do balão e clicar em “Preferências”. Por lá, você poderá realizar diversos ajustes de acordo com o seu uso — incluindo a opção de abrir o AutoRaise automaticamente quando você fizer login no macOS.

O AutoRaise pode ser baixado gratuitamente no GitHub.

