Como enviar fotos em alta resolução (HD) pelo Facebook Messenger

O Facebook Messenger segue recebendo novidades por parte da Meta. Com ele, você pode trocar mensagens de texto, áudios, fotos e vídeos com os seus amigos e familiares que também estão no Facebook, de forma privada.

O recurso mais recente, por exemplo, permite que você envie imagens para os seus contatos em HD, ou seja, com uma resolução alta (ótima qualidade). Assim, quem recebê-las poderá aproveitar todos os detalhes.

Veja, a seguir, como fazer isso usando o seu iPhone ou iPad! 💬

Com o app aberto e uma conversa selecionada, selecione o botão representado por uma câmera (para fazer uma captura na hora) ou no de uma foto, para selecionar uma que já esteja armazenada no seu dispositivo.

Depois que fizer isso, toque no botão “HD” — que fica no canto inferior esquerdo (caso tenha tirado uma foto dentro do Messenger) ou abaixo do “👍”, na parte direita da tela — e envie a sua foto.

Vale notar que, embora o Facebook chame essa resolução de “HD”, ela não é altíssima e nem a original — ainda há uma certa compressão aplicada.