Como manter a contagem de chats não lidos do WhatsApp na Tela de Início do iPhone

Ultimamente, o WhatsApp está investindo em vários novos recursos para quem usa o mensageiro com frequência — o que agrada, é claro, os brasileiros (um dos países onde ele é mais popular).

Um dos mais recentes diz respeito à contagem dos avisos que aparecem na Tela de Início, junto ao ícone do aplicativo (aquelas bolinhas vermelhas que indicam a quantidade de conversas não lidas no momento).

Recentemente, tornou-se possível manter essa contagem de mensagens não lidas no ícone do app mesmo depois de você fechá-lo. Veja como fazer isso no seu iPhone! 💬

Abra o WhatsApp, toque na aba “Configurações” e selecione “Notificações”.

Por fim, desmarque “Limpar contagem”, na seção “Notificações na tela inicial”. Assim, os avisos seguirão aparecendo na Tela de Início do iPhone mesmo que o app seja fechado.

Caso essa opção ainda não apareça para você, aguarde pois ela está sendo liberada aos poucos para todos os usuários.