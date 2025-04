Como usar a Meta AI no Facebook Messenger pelo iPhone e/ou iPad

Por aqui, nós já ensinamos como você pode facilmente usar a Meta AI (assistente de inteligência artificial da Meta) no WhatsApp, principal aplicativo de comunicação do Brasil.

Ocorre que também existe a possibilidade de usá-la em outro app da empresa, mais precisamente no Facebook Messenger. E é exatamente nesse mensageiro que mostraremos como fazer a seguir. Prontos? 😉

Antes de mais nada, é bom deixar claro que isso só pode ser usado (ao menos por enquanto) no Messenger do iPhone e/ou do iPad.

Com o app aberto e com uma conversa selecionada, faça um desses procedimentos:

Digite “@” no teclado virtual e escolha a Meta AI. Depois, comece a digitar, no campo de texto, o que quiser perguntar. Quando estiver pronto, toque no botão de enviar.

Selecione o “+” (ao lado da barra de inserir texto) e escolha “Meta AI”. Depois, escolha “Ask anything” ou use um dos exemplos mostrados na tela.

Além de poder usar a Meta AI dentro de uma conversa, você pode obter respostas usando a aba dedicada ou a barra de pesquisa, na parte superior da tela.

Como isso é algo bastante novo, pode ser que a Meta AI ainda não esteja disponível para você. Além disso, vale notar que ela não foi liberada ainda em todo o mundo.