Índia quer que a Apple pré-instale apps governamentais em iPhones

De acordo com uma nova matéria da Bloomberg, o governo da Índia está pressionando a Apple para que a empresa pré-instale aplicativos governamentais no iOS — pedido que surgiu em uma reunião ocorrida no mês passado entre a empresa e o Ministério da Tecnologia do país.

Estendendo-se também ao Google (que mantém o Android) e a outras empresas fabricantes de smartphones, a solicitação requer que essas companhias forneçam aos indianos acesso direto ao conjunto de apps do governo, bem como à loja de apps GOV.in já de fábrica.

Cogitando adotar medidas legais para forçar as fabricantes a atenderem ao pedido, o governo indiano aparentemente quer até mesmo que a Apple permita a instalação de seus aplicativos fora da App Store — e sem avisos relacionados à confiabilidade da fonte de download.

A ideia da Índia é expandir a distribuição de seus serviços de bem-estar público por meio da tecnologia. As autoridades do país acreditam que o uso dos seus apps poderá ser incrementado caso o pacote GOV.in esteja disponível para seus usuários já de forma nativa no sistema.

O Google, segundo o site, vem reprimindo fortemente essa proposta — caminho que deverá ser obviamente seguido pela Apple. Além de tradicionalmente não pré-instalar apps de terceiros no iOS, a Maçã proíbe a instalação de apps fora da sua loja na maior parte do mundo.

No entanto, a Apple já mostrou que pode se adaptar a regulações estatais. Além de ter permitido lojas alternativas na União Europeia recentemente, em 2021 a empresa passou a pré-instalar apps governamentais nos iPhones vendidos na Rússia, solicitação bem semelhante à indiana.