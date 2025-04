Luminar Mobile 2.2 chega com suporte a RAW, sincronização com o iCloud e mais

O popular app de edição de fotos Luminar Mobile — lançado primeiro para iPhone e que depois ganhou versões para iPad e Apple Vision Pro — chegou hoje à sua versão 2.2, a qual traz uma série novidades muito solicitadas por usuários, como o suporte completo a arquivos RAW.

Compatível com formatos RAW das principais fabricantes de câmeras, o Luminar Mobile permite agora que fotógrafos editem suas imagens com ainda mais precisão, sendo possível ajustar aspectos das imagens como exposição, contraste, realces, sombras, temperatura e matiz.

Outra novidade muito solicitada é o novo recurso de histórico de edições, que abre a possibilidade de não só manter-se atento ao progresso da edição, como também de fazer ajustes finos a qualquer momento e revistar decisões passadas em um projeto com apenas alguns toques.

A terceira grande novidade da vez é especialmente importante, haja vista que estamos falando de um app para dispositivos da Apple: a sincronização com o iCloud. Com a chegada da versão 2.2, agora é possível iniciar a edição de uma imagem no iPhone e terminá-la no iPad, por exemplo, sem nenhuma dor de cabeça, uma vez que é possível continuar exatamente de onde parou.

Por fim, a Skylum (empresa que mantém o Luminar Mobile) realizou alguns ajustes na interface do aplicativo, de modo a deixá-lo mais intuitivo e fácil de se navegar. Entre as mudanças mais chamativas, temos uma nova seção chamada Tool Develop na versão para iPad, que traz botões separados para os ajustes de saturação e vinheta. Um novo atalho Revert to Original (Reverter para o Original, em tradução direta) também foi adicionado, permitindo resetar todos os ajustes feitos na foto.

Gratuito para baixar na App Store, o Luminar Mobile requer uma assinatura para desbloquear todos os seus recursos, a qual sai por R$20 mensais ou R$120 anuais. Há também uma opção de compra única do app, por R$191.

