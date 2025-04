Resident Evil 2 é mais um jogo AAA a fracassar no iOS, mostra pesquisa

Jogos AAA continuam a fracassar no iOS, apesar do grande investimento da Apple para transformar os seus smartphones mais recentes em verdadeiros consoles de videogame portáteis.

Segundo dados da Appmagic divulgados pelo Mobilegamer.biz, o título mais recente a ir mal no iPhone é o remake de Resident Evil 2, que foi lançado na App Store no mês passado.

De acordo com a firma de pesquisa, o jogo até foi relativamente bem (mas nada impressionante) nas suas primeiras semanas pós-lançamento, quando estava sendo vendido por apenas US$10 por conta de uma promoção. Durante esse período, é estimado que a CAPCOM tenha tido uma receita de US$95.000 com compras dentro do jogo, o que significa que cerca de 9.500 pessoas decidiram comprá-lo.

Desde 9 da janeiro, quando essa promoção acabou e a compra interna para desbloquear todo o conteúdo do jogo passou a custar US$40, porém, esse número caiu para irrisórios US$7.000, o que significa que algo em torno de 175 pessoas compraram a versão completa de Resident Evil 2 para os seus iPhones durante esse período.

A Appmagic, vale notar, já havia notado performances parecidas com outros jogos AAA que foram lançados para iPhones, como Resident Evil 7, Resident Evil 4, Resident Evil Village, Death Stranding e Assassin’s Creed Mirage — e aproveitou para atualizar alguns números.

Desde seu lançamento em junho do ano passado, Assassin’s Creed Mirage registrou uma receita de apenas US$496.000, o que significa que algo em torno de 9.920 decidiram comprar o game. Resident Evil 4, por sua vez, foi um pouco melhor, tendo registrado um retorno de US$530.000 desde a sua chegada ao iOS no final de 2023 — número que pode ser convertido em aproximadamente 8.833 compras.

Resident Evil Village, que foi lançado um pouco antes, gerou uma receita aproximada de US$300.000 (~7.500 compras), enquanto Resident Evil 7 (a maior decepção até o momento) gerou apenas US$84.000 em receita desde julho do ano passado (~4.200 compras). Death Stranding — um dos poucos jogos nessa lista que não foram feitos pela CAPCOM — rendeu US$581.000 em receita para a 505 Games (~14.525 compras).

Segundo o chefe de conteúdo da Appmagic, Andrei Zubov, esses números são preocupantes e reforçam a tese de que donos de smartphones preferem jogos indie, que costumam ser mais simples (e às vezes até gratuitos). Além disso, o fato de apenas alguns poucos modelos de iPhones serem capazes de rodar esses jogos não ajuda muito, fora que boa parte das pessoas que são donas de iPhones mais poderosos (e, portanto, mais caros) já possuem consoles de videogame em casa — dispositivos nos quais é possível ter uma experiência de jogo drasticamente superior.

Vale lembrar que todos esses títulos também estão disponíveis para Mac, de modo que apenas uma compra é necessária para desbloqueá-los em todos os seus dispositivos compatíveis.