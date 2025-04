Sensor Tower: Brasil foi o terceiro país que mais baixou apps em 2024

A Sensor Tower divulgou a edição de 2025 do seu tradicional relatório anual State of Mobile, o qual nos dá um panorama referente a como se encontra o mercado de softwares para dispositivos móveis em aspectos como receita, tempo e dinheiro despendidos por usuários com eles.

Segundo a pesquisa, por exemplo, a receita com compras internas em aplicativos no iOS e Android atingiu a marca dos US$150 bilhões pela primeira vez. Foi um crescimento de 13% — o maior desde 2021, em um dos períodos mais críticos da pandemia da COVID-19.

Também aumentou o tempo total de horas gastas pelos usuários com apps no ano (foram 4,2 trilhões, um aumento de 5,2% em relação a 2023), o tempo médio em horas por usuário (3,5 horas por dia, +2,9%) e a quantidade de apps usados mensalmente (26 apps, +9,2%).

O que se manteve estável (na verdade, caiu um pouco) foi o número de downloads em relação ao ano anterior (136 bilhões, -1%) . Segundo a empresa de pesquisas, esse é um sinal de que o fluxo de novos usuários vem diminuindo, e que a maioria já tem seus apps favoritos baixados.

Quando partimos para mercados individuais, o Brasil permanece firme e forte como o terceiro país que mais baixou apps no ano. Foram 9,4 bilhões de apps baixados por aqui em 2024, o que nos posiciona atrás apenas da Índia (26,6 bilhões) e dos Estados Unidos (12,7 bilhões).

Se o assunto é receita, ficamos mais longe do pódio. Fomos o 11º país que mais gerou dinheiro com aplicativos — cerca de US$1,6 bilhão, mais especificamente. Mesmo com menos downloads, os EUA lideraram com folga esta categoria (US$52,3 bilhões), seguidos pela China (US$25,2 bilhões).

A Sensor Tower analisou também o mercado de apps de inteligência artificial generativa. Houve um aumento no número de downloads (1,4 bilhão) e na receita (US$1,2 bilhão), embora menor que o apresentado em 2023 — o que também indica uma estabilização no mercado.

O relatório completo, que tem nada menos que 90 páginas, e apresenta detalhes e insights interessantes sobre o mercado de apps em 23 mercados, divididos em 10 categorias, pode ser solicitado nessa página.