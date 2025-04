Uso de produtos nocivos em pulseiras do Apple Watch vira caso de justiça [atualizado]

A Apple está no meio de um novo processo [PDF], desta vez devido ao uso de materiais nocivos em algumas pulseiras do Apple Watch. Segundo a acusação, a empresa reconhece o problema nesses acessórios e os comercializa ainda assim.

Publicidade

De fato, em 2015, quando a companhia registrou uma patente sobre as pulseiras do Apple Watch, ela revelou preocupações sobre o uso do fluoroelastômero. Na época, porém, a companhia alegou que o material havia sido “exaustivamente testado” para evitar erupções cutâneas e outras reações adversas.

Mais precisamente, a ação coletiva tem como alvo a pulseira esportiva da Apple — que vem por padrão com o Apple Watch — além das pulseiras Oceano e esportiva Nike. A acusação também cobra a promessa da Maçã de cessar o uso das chamadas substâncias Perfluoralquiladas (PFAS), as quais já foram detectadas em pesquisas.

Isso porque, de acordo com Agência de Proteção Ambiental (EPA, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, a exposição a certos PFAS pode gerar resultados adversos à saúde. Nesse cenário, é alegado no processo que a “presença excessiva de PFAS nos produtos era e é evitável”, pois materiais alternativos estão disponíveis.

Publicidade

É apontado ainda que a Apple tem feito “falsas promessas” sobre o seu smartwatch, persuadindo os usuários a comprá-los por motivos de saúde, sem mencionar esses problemas potenciais.

Dito isso, os autores do processo pedem um julgamento por júri e que a Apple seja forçada a interromper as vendas de pulseiras com fluoroelastômero. Também são exigidos o pagamento de danos (não especificados) para todos os usuários afetados, argumentando que a Maçã foi “injustamente enriquecida” pelas vendas das pulseiras.

Vale notar que a Apple alerta sobre possíveis reações com acessórios específicos, alegando que “um pequeno número de pessoas terá reações a certos materiais”. Como parte disso, a empresa lista os materiais usados ​​em seus produtos, embora a seção sobre pulseiras do Apple Watch não mencione especificamente o fluoroelastômero.

via AppleInsider

Atualização, por Bruno Cardoso24/01/2025 às 08:50

Como notado pelo MacRumors, a Apple emitiu uma nota oficial acerca dessa ação coletiva:

Publicidade

As pulseiras do Apple Watch são seguras para as pessoas usarem. Além dos nossos próprios testes, também trabalhamos com laboratórios independentes para conduzir testes e análises rigorosos dos materiais usados ​​em nossos produtos, incluindo as pulseiras do Apple Watch.

A empresa comentou ainda que seus procedimentos para remover esse tipo de substância química dos seus produtos e processos de fabricação muitas vezes até excedem os requisitos regulatórios.

Publicidade

Apesar disso, o veículo resgatou um documento de novembro de 2022 [PDF] no qual a empresa demonstra a sua intenção de encerrar o uso de PFAS nos seus produtos, embora reconheça que isso deverá levar tempo por conta da dificuldade em achar um material substituto que atinja os mesmos níveis de performance.

Comprar Apple Watch Ultra 2 de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: natural ou preto

Pulseiras: loop Alpina, loop Trail, Oceano ou estilo milanês de titânio

Comprar Apple Watch Series 10 de Apple Preço à vista: a partir de R$4.949,10

Preço parcelado: a partir de R$5.499,00 em até 12x

Cores (alumínio): prateado, ouro rosa ou preto brilhante

Cores (titânio): natural, dourado ou ardósia

Tamanhos: 42mm ou 46mm

Conectividade: GPS ou GPS + Celular

Pulseiras: esportiva, loop esportiva ou estilo milanês

Comprar Apple Watch SE de Apple Preço à vista: a partir de R$2.969,10

Preço parcelado: a partir de R$3.299,00 em até 12x

Cores: meia-noite, estelar ou prateado

Tamanhos: 40mm ou 44mm

Conectividade: GPS ou GPS + Celular

Pulseiras: esportiva ou loop esportiva

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.