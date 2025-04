Vivaldi 7.1 é lançado com widget de tempo, transferência de abas e mais

O Vivaldi para desktops chegou hoje à sua versão 7.1. De acordo com o blog oficial do navegador, a atualização trouxe mais ferramentas que simplificam o fluxo do trabalho com mais controle e personalização.

Uma das maiores novidades da vez é o widget de tempo, o qual pode ser fixado no Painel (lançado no Vivaldi 7.0) e possibilita obter atualizações sobre o clima em tempo real, independentemente da sua localização.

A nova versão conta com novas opções para aprimorar os widgets no Painel, permitindo personalizá-los com opções de estilo de fundo. Há também um conta-gotas o qual possibilita definir uma cor do tema para widgets da web.

Quando falamos em abas, além de agora ser possível importar guias abertas em outros navegadores, a partir do dia 30 haverá a possibilidade de enviar abas abertas no Vivaldi para o app em outros dispositivos (como smartphones e tablets).

Os Speed Dials, por sua vez, agora podem ser adicionados com mais facilidade com uma nova caixa de diálogo, a qual agiliza todo o processo e permite organizar seus favoritos na página inicial mais rapidamente.

Ainda nesse update, que chega com uma série de correções e melhorias, o Vivaldi adicionou novas opções de mecanismos de busca padrão e implementou um mecanismo para detectar falhas do tipo crash loop.

O Vivaldi 7.1 para macOS já está disponível e pode ser baixado gratuitamente nessa página.