Aplicativo Ice permite esconder ícones na barra de menus do Mac

Quem é usuário do macOS sabe que o sistema operacional não oferece, de forma nativa, uma maneira de ocultar itens específicos da barra de menus do Mac. Ou todos os ícones de apps ocupam o topo da tela, ou todos ficam invisíveis.

Entretanto, o aplicativo Ice — uma útil ferramenta de gerenciamento da barra de menus — serve como alternativa.

Além de ocultar os ícones, o Ice também permite diversos tipos de personalização da barra de menus, como organizar os apps por seção (visíveis, ocultas e sempre ocultas), personalizar a sua aparência, utilizar uma barra de busca para pesquisar por apps, alterar o espaçamento dos itens e outras funções interessantes.

Anteriormente, o aplicativo mais popular de edição e customização da barra de menus era o Bartender — um programa pago que, no geral, era bem visto pelos usuários. No entanto, uma mudança na propriedade do app levantou algumas questões sobre a sua segurança e privacidade, já que ela ocorreu silenciosamente e o programa requer acesso ao sistema operacional para funcionar.

O Ice foi desenvolvido por Jordan Baird e pode ser instalado gratuitamente no Mac por meio do seu site. Ele também é oferecido como um projeto de código aberto através do GitHub sob uma licença MIT, a qual permite que os usuários alterem e redistribuam os códigos, melhorando o funcionamento do app.

Uma vez instalado, o Ice — tal como o Bartender — requer permissões de gravação de tela do Mac para funcionar. Além disso, o usuário é convidado, mas não obrigado, a fazer uma doação ao desenvolvedor e contribuir com seus esforços.

