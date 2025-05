Apple convoca executiva para tentar consertar a Siri e sua IA

A Apple fez nesta semana uma mudança para reforçar a sua equipe que está trabalhando para alavancar a Siri e os recursos de inteligência artificial da companhia. Para isso, a empresa transferiu a executiva Kim Vorrath para sua divisão de IA, segundo informações do jornalista Mark Gurman (da Bloomberg).

Vorrath, que atua na empresa há 36 anos, é conhecida por “consertar produtos difíceis” e foi a gerente de produto original do sistema operacional do iPhone; posteriormente, ela gerenciou todos os projetos voltados para o iOS e o macOS. Além disso, para ajudar a levar o Apple Vision Pro ao mercado, ela assumiu o gerenciamento do visionOS, nos idos de 2019.

Vorrath tem um talento especial para organizar grupos de engenharia e criar um fluxo de trabalho eficaz com novos processos.

Agora, ela será uma das principais adjuntas do executivo John Giannandrea, mandachuva do setor de IA da companhia. Enquanto isso, Haley Allen substituirá Vorrath supervisionando o desenvolvimento do visionOS.

Antes da transferência, porém, Vorrath passou várias semanas aconselhando Kelsey Peterson, a antiga chefe de gerenciamento de programas de IA. Peterson agora responderá a Vorrath — assim como outros dois executivos do setor de aprendizado de máquina, Cindy Lin e Marc Schonbrun.

De acordo com Gurman, a mudança sinaliza que a IA agora é mais importante do que o Vision Pro e também é vista como o maior desafio dentro da empresa — tanto que Giannandrea afirmou, em um memorando enviado ao grupo de inteligência artificial da companhia, que o foco é “reformular a infraestrutura da Siri e melhorar os modelos internos de IA da Apple”.

Vale lembrar que, no ano passado, a Apple recrutou outro nome do alto escalão para ajudar a impulsionar o grupo de IA. Quando o projeto do “Apple Car” foi cancelado, o executivo de software Kevin Lynch foi transferido para a divisão de IA. Ele agora comanda a secreta equipe de robótica da Apple.