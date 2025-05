Como escutar músicas em Dolby Atmos no Apple Music pelo HomePod [mini]

Se você é um usuário do HomePod ou HomePod mini e assina o Apple Music para curtir as suas músicas prediletas, saiba que há um ajuste que pode ser feito nesses alto-falantes para que você escute as canções em Dolby Atmos.

Assim, você pode usufruir de um áudio imersivo e tridimensional, ou seja, com uma experiência muito superior. Veja, a seguir, como ativar justamente isso nos HomePods! 🎶

No seu iPhone ou iPad, abra o app Casa (Home) e certifique-se de estar na aba “Casa” (a primeira). Vá até o botão representado por três pontinhos e escolha “Ajustes da Casa”. Na seção “Pessoas”, toque no seu nome. Escolha “Apple Music”. Ative “Dolby Atmos” para escutar as suas músicas no streaming com essa qualidade.

A Apple informa que isso só pode ser ativado pelo dono da casa onde o HomePod ou HomePod mini está localizado.

Além disso, vale notar que o efeito de tridimensionalidade certamente funciona melhor se você tiver um par de HomePods operando em modo estéreo.

