iOS 18 supera adoção do iOS 17 e está instalado em 68% dos iPhones

Recentemente, a Apple divulgou as estatísticas de iPhones e iPads que estão rodando as versões mais recentes dos seus respectivos sistemas, o iOS 18 e o iPadOS 18.

Segundo os dados, o iOS 18 está instalado em 68% de todos os iPhones, enquanto o iPadOS 18 está em 53% de todos os iPads. Isso está alinhado com ritmo de adoção visto com o iOS/iPadOS 17, no ano passado.

Dos iPhones que estão rodando versões anteriores do sistema operacional, 19% estão no iOS 17 e 13% estão em versões ais antigas. Para os iPads, 28% estão no iPadOS 17 e 19% em sistemas anteriores.

Em relação aos dispositivos introduzidos nos últimos quatro anos, os sistemas mais recentes estão rodando em 76% dos iPhones e em 63% dos iPads. Desses, 19% dos iPhones estão no iOS 17 e apenas 5% em versões anteriores, enquanto 27% dos iPads estão no iPadOS 17 e 10% estão em sistemas mais antigos.

É a primeira vez que a Apple divulga métricas oficiais sobre a adoção do iOS/iPadOS 18 desde o lançamento deles, em setembro do ano passado. Os dados mais recentes também foram revelados um pouco mais cedo do que no ano passado.

A título de comparação, em fevereiro de 2024, o iOS 17 estava instalado em 76% dos iPhones lançados nos últimos quatros anos e em 66% do total. Já para os iPads, 61% dos modelos lançados no mesmo período estavam rodando a então versão mais recente do iPadOS, enquanto do total de dispositivos a porcentagem era de 53%.

Vale lembrar que o número de dispositivos atualizados para o iOS/iPadOS 18 deverá aumentar ainda mais com o lançamento do iOS/iPadOS 18.3, possivelmente na próxima semana, e da versão 18.4 nos próximos meses.